Россиян предупредили о мошенническом приложении «Сбербанк онлайн»

Сбербанк заявил о появлении мошеннического приложения «Сбербанк онлайн» в App Store

Россиян предупредили, что в магазине приложений App Store появилось мошенническое приложение «Сбербанк онлайн». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбера.

«Будьте бдительны, это не официальное приложение Сбера, а мошенники, наша служба безопасности уже работает над его блокировкой. Пожалуйста, будьте внимательны — мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских», — заявили в пресс-службе банка.

Речь идет о приложении под названием «Сбербанк Онлайн сайт». В банке напомнили, что официальное приложение Сбера недоступно для обновления и скачивания в App Store.

О том, что доступ к скачиванию и обновлению «СберБанк Онлайн» на платформе iOS был ограничен, стало известно 12 апреля. Соответствующие меры были приняты в связи с санкциями западных стран. В банке уточнили, что ранее установленные приложения продолжили работать.

США и Великобритания ввели блокирующие санкции против Сбера 6 апреля. Они означают заморозку активов и полный запрет для резидентов стран на ведение бизнеса с банком. 7 апреля Сбер остановил валютные переводы за рубеж.