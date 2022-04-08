Сбер остановил валютные переводы за рубеж

Сбербанк с 7 апреля остановил валютные переводы за рубеж из-за санкций

Из-за санкционных ограничений Сбербанк остановил все валютные переводы за рубеж, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе банка.

«В связи вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках, с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении "Сбербанк онлайн"», — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что переводы, которые были оформлены с 6 апреля, будут полностью возвращены.

В пресс-службе уточнили, что 90 процентов всех переводов в другие государства совершаются в рублях в страны ближнего зарубежья, перевод можно выполнить в мобильном приложении. В банке также добавили, что резиденты могут осуществлять переводы в рублях без каких-либо ограничений.

6 апреля Великобритания ввела блокирующие санкции против Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ), Лондон заморозил все активы банков. Ранее такие же меры ввел Вашингтон в отношении Сбера и Альфа-банка. Сбер тогда заявил, что продолжает работать в обычном режиме.