Мобильное приложение Сбера на iOS исчезло из App Store

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» стало недоступным в App Store из-за санкций

С 12 апреля мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе iOS в связи с санкциями западных стран исчезло из магазина App Store. Это означает, что оно больше недоступно для скачивания и обновлений, говорится в Telegram-канале Сбера.

В банке уверяют, что ранее установленные приложения продолжат работать, никаких ограничений по их использованию нет, и удалять их не надо.

Клиенты, не успевшие установить приложение на свое устройство могут воспользоваться веб-версией «СберБанк Онлайн», адаптированной для мобильных устройств. Она подходит для проведения всех операций.

США и Великобритания ввели блокирующие санкции против Сбера 6 апреля. Они означают заморозку активов и полный запрет для резидентов стран на ведение бизнеса с банком. В связи с этими обстоятельствами 7 апреля Сбер остановил валютные переводы за рубеж.