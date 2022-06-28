Вор в законе Пичуга назвал воровской «общак» помощью нуждающимся

Вор в законе Пичугин заявил, что занимался фондом преступного сообщества от чистого сердца

Вор в законе Юрий Пичугин (Пичуга), дающий показания в Верховном суде Республики Коми, назвал воровской «общак» (фонд преступного сообщества — прим. «Ленты.ру»), которым он занимался, «помощью нуждающимся». Слова авторитета во вторник, 28 июня, публикует издание «Прайм Крайм».

По данным издания, на вопрос адвоката о причастности к «общаку» Пичугин заявил, что после освобождения в 1993 году он вернулся в Сыктывкар и много общался с людьми, с которыми сидел. «У нас была своя компания, которая стала заниматься вот этой помощью. Можно сказать, помощь нуждающимся, можно сказать "общаком"», — заявил Пичугин.

Он рассказал, что эта «помощь нуждающимся» заключенным в колониях не нравилась сотрудникам регионального управления МВД. Они полагали, что после освобождения зеки будут в благодарность за поддержку работать на Пичугу. Но, по словам авторитета, он делал все это «от чистого сердца». Для этой помощи авторитет, по его словам, привлекал бизнесменов и «молодых ребят с деньгами».

По словам Пичугина, бухгалтерию «общака» вел авторитет Вячеслав Кузьмин.

23 июня сообщалось, что Юрий Пичугин опроверг в суде наличие у него криминального статуса. Во время выступления, которое длилось 20 минут, авторитет сказал, что не имеет отношения к вменяемым ему 28 преступлениям, и добавил, что никакой банды или сообщества под его руководством «не было и быть не могло».

В 2017 году Пичугина и семерых участников его группировки задержали сотрудники МВД и Росгвардии. Позже авторитету предъявили обвинение в организации преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.