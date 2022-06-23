Вор в законе Пичуга опроверг наличие у него криминального статуса

Вор в законе Юрий Пичугин на суде опроверг наличие у него криминального статуса

Один из главных «славянских» воров в законе Юрий Пичугин, известный в криминальных кругах как Пичуга, опроверг в суде наличие у него криминального статуса. Его речь цитирует информационное агентство БНК.

Во время выступления, которое длилось 20 минут, авторитет сказал, что не имеет отношения к вменяемым ему 28 преступлениям и добавил, что никакой банды или сообщества под его руководством «не было и быть не могло». По словам Пичугина, его ошибочно стали считать вором в законе из-за того, что после выхода из колонии он организовал неофициальный сбор средств для заключенных.

Пичугин отметил, что эти деньги никогда не тратились на оружие и финансирование преступлений. В 1990-е ему было выгодно не опровергать слухи о том, что он вор в законе, а к началу 2000 этот статус стал ему сильно мешать, так как он привлекал внимание сотрудников правоохранительных органов, с которыми фигурант отказывался сотрудничать.

Позже, по мнению Пичугина, начальник уголовного розыска Республики Коми и руководитель отдела по борьбе с оргпреступностью решили выгнать его из региона и внесли в оперативные учеты данные о наличии несуществующего криминального статуса. Фигурант якобы боролся с этим и писал жалобы, однако доказать обратное не смог.

«Сотрудники правоохранительных органов сами не могут однозначно определить, кто такие воры в законе, смотрящие, положенцы. Нет каких-то конкретных признаков, указывающих на то, что человек таковым является. Нет процедуры, которой человек может подтвердить наличие у него такого статуса. И самое главное — нет таких процедур, с помощью которых наличие такого статуса можно опровергнуть», — завершил выступление подсудимый.

Ранее сообщалось, что Юрий Пичугин впервые попал в колонию в 1982 году — в 16 лет его осудили за кражу. Через 10 лет его короновали, после чего он занял ведущее место среди «славянских» криминальных авторитетов. Сразу после коронации в 1992 году Пичуга был назначен «смотрящим» за Коми АССР и частью Архангельской области — в те времена экономически успешными и, как следствие, привлекательными для криминала регионами. К мнению Пичуги прислушивались и считали его равным себе лидер преступного мира России Аслан Усоян (Дед Хасан) и его преемник Захарий Калашов (Шакро Молодой). На счету пичугинских бандитов — целый ряд громких преступлений, в том числе расстрел генерала милиции и расправа над вором в законе Сашей Белым.

В 2017 году Пичугина и семерых участников его группировки задержали сотрудники МВД и Росгвардии. Позже среди прочего авторитету предъявили обвинение в организации преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.