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Производитель Guinness и Smirnoff уйдет из России

Производитель алкогольных напитков Smirnoff и Guinness уйдет из России

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Британская компания Diageo, производящая алкогольные напитки под такими брендами, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, уйдет из России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании.

Процесс постепенного сокращения коммерческой деятельности займет около полугода, уточнил представитель Diageo. «После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране», — пояснил он.

О приостановке поставок в Россию Diageo объявила 3 марта, вскоре после начала военной операции Москвы на Украине. Решение тогда объяснялось проблемами с логистикой.

Весной представители сектора оценивали, что импорт алкоголя в страну может снизиться примерно на 40 процентов. В апреле российские рестораторы отмечали проблемы нехватки алкогольной продукции и ее подорожания на 20-50 процентов.

Ударная волна


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Платон Щукин
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