Россиян предупредили о возможном снижении импорта алкоголя

«Ъ»: импорт алкоголя в Россию в 2022 году может снизиться на 40 процентов

Директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков предупредил, что импорт алкоголя в Россию может снизиться примерно на 40 процентов в годовом выражении. Об этом в четверг, 24 марта, пишет «Коммерсантъ».

По мнению Исаченкова, снижение импорта алкоголя может быть вызвано осложнением геополитической обстановки из-за начала военной операции России на Украине, изменением курса рубля и проблемами с логистикой.

Как отмечает издание, сложности с импортом алкогольных напитков в Россию начались еще до военной операции на Украине, когда в начале 2022 года из-за скопления грузов на границе с Латвией выросли сроки доставки и тарифы. В конце февраля — начале марта после падения курса рубля импортеры приостанавливали продажи на несколько дней. Это вызвало рост цен на импортный алкоголь у поставщиков. Кроме того, ряд глобальных компаний приостановили поставки в Россию. Также на ситуацию повлиял запрет западных стран на поставки алкоголя в рамках санкций.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин объяснил снижение импорта отказом ряда производителей из Франции и Италии поставлять продукцию, а также сложностями с логистикой и платежами. При этом компания рассчитывает сохранить 75–80 процента импорта за счет поставщиков, согласных продолжать работать с Россией, а также поиска новых производителей в Армении, ЮАР и Южной Америке. Дмитрий Исаченков также говорит, что Ladoga рассматривает новые маршруты импорта через «дружественный пояс» стран и изучает вопрос расчетов через прямую конвертацию в валюту поставщиков.

По данным NielsenIQ, с 21 февраля по 13 марта продажи алкогольных напитков в магазинах в денежном выражении увеличились на 22 процента год к году. Глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев считает, что рынок восстановится после стабилизации курсов валют. Он допустил замещение каких-то позиций или увеличение доли вин из Южной Америки, Северной Африки, а также стран ближнего зарубежья.

В начале марта один из крупнейших производителей алкоголя в мире, британская компания Diageo временно приостановила экспорт в Россию. Продукция холдинга включает такие бренды, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan и Gordon's. Крупнейшие производители пива в Чехии, такие как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen, также решили прекратить поставки в Россию.