Россияне смогут ограничить онлайн-операции в банках для защиты от мошенников

ЦБ РФ с 1 октября разрешит клиентам ограничить онлайн-операции для защиты от мошенников

Россияне с 1 октября 2022 года смогут добровольно ограничивать онлайн-операции в банках для защиты от мошенников. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Так, клиенты получат возможность самостоятельно устанавливать запрет на такие операции или регулировать их параметры, например максимально возможную сумму транзакции или лимит на определенный период времени.

Соответствующее указание Банка России зарегистрировало Министерство юстиции. Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в своем Telegram-канале уточнил, что запрет можно будет установить, например, на переводы или выдачу онлайн-кредитов.

«Банки будут обязаны бесплатно оказывать такие услуги всем клиентам. Если у вас есть счета в нескольких банках, надо написать заявление в каждом из них. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операции можно в любое время», — пояснил он.

Ранее Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества. Так, злоумышленники начали предлагать обменять банковский кешбэк на рубли. Они запрашивают данные и смс-код, полученный от банка.