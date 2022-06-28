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В Турции нашли скважины нефти стоимостью в один миллиард долларов

Президент Турции Эрдоган: в Адане в двух скважинах найдена нефть стоимостью в $1 млрд
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в городе Адана в двух скважинах найдена высококачественная нефть, запасы которой оцениваются в один миллиард долларов. Об этом сообщает издание 16haber.

Также глава государства прокомментировал экономическое положение страны на сегодняшний день и попросил у граждан немного терпения. «Мы существенно снизим уровень инфляции к февралю–марту 2023 года», — сказал он.

По итогам мая годовая инфляция в Турции разогналась, достигнув 73,5 процента, и стала рекордной за 24 года. Рост цен в 2022 году превысил максимальный показатель 1998 года, когда страна столкнулась с экономическим кризисом и перестановками в нестабильном коалиционном правительстве.

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Марина Совина
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