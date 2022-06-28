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Гастроэнтеролог предупредил о вреде окрошки

Врач Зиннатуллин: окрошка раздражает слизистую и вызывает повышенное газообразование

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин в беседе с радио Sputnik предупредил о вреде окрошки.

По его словам, грубые пищевые волокна, входящие в состав ингредиентов этого супа, могут раздражать слизистую и вызывать повышенное газообразование. Он посоветовал отказаться от окрошки людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Специалист добавил, что напитки, которыми заправляют окрошку, тоже могут оказывать нежелательное воздействие на организм. Он отметил, что людям с нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от кваса.

При этом к кефиру также следует относиться с осторожностью, поскольку напиток может повышать кислотность желудочного сока, сказал врач. «Поэтому с кефиром нужно быть очень осторожными тем пациентам, которые страдают хроническим гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью», — добавил он. Зиннатуллин также сообщил, что данный напиток может спровоцировать диарею у человека с лактазной недостаточностью.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала россиянам самый вредный вариант заправки для окрошки. По словам диетолога, для заправки летнего блюда лучше не использовать покупной квас, так как в нем содержится большое количество добавленного сахара.

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Марина Совина
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