Диетолог назвала скрытую опасность окрошки на квасе

Диетолог Макиша назвала покупной квас самой вредной заправкой для окрошки

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала россиянам самый вредный вариант заправки для окрошки. Ее слова о скрытой опасности популярного ингредиента передает «Москва 24».

По словам диетолога, для заправки летнего блюда лучше не использовать покупной квас, так как в нем содержится большое количество добавленного сахара. По уровню вредности Макиша приравняла этот напиток к сладкой газировке и рекомендовала заменить его на кефир. В этом кисломолочном продукте содержатся белок, кальций и много полезных живых бактерий, которые улучают состояние микрофлоры кишечника, пояснила эксперт.

Тем же, кто любит окрошку именно на квасе, диетолог посоветовала выбирать натуральный продукт с минимальным количеством углеводов в составе. «Если это квас, что называется, живой или вы дома его делаете, там этот сахар съедают живые бактерии и содержание углеводов будет меньше», — предупредила Макиша. По ее мнению, максимальное содержание углеводов в квасе не должно превышать четыре-пять граммов на 100 граммов продукта.

В заключение диетолог добавила, что правильно заправленную окрошку людям без проблем с желудком можно есть каждый день. Воздержаться от этого блюда нужно только при гастрите в стадии обострения, чтобы не усугубить течение болезни. А людям с лишним весом Макиша посоветовала заменить в супе колбасу на курицу, чтобы снизить калорийность блюда.

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