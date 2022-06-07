Россиян предупредили об опасности злоупотребления черешней

Диетолог Соломатина: злоупотребление черешней может вызвать метеоризм и обострение диабета

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян об опасности чрезмерного употребления черешни. Ее слова передает издание «Москва 24».

Медик заявила, что сладкую черешню надо с осторожностью есть людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и диабетом. «Хотя у нее калорийность невысокая, но тем не менее она может взаимодействовать с инсулином, и в этом случае все равно нужно учитывать ее сахара», — пояснила она.

Также из-за высокого содержания сахаров и клетчатки в черешне, злоупотребление этой ягодой может спровоцировать обострение проблем с желудочно-кишечным трактом, в частности, вызвать метеоризм, брожение и бурление в желудке, а также привести к аллергическому приступу.

В заключение Соломатина сказала, что «наесться на год» черешней невозможно, потому что витамины, которые в ней содержатся, в организме долго не сохранятся, потому очень важно знать меру. Чтобы получить пользу для здоровья от употребления черешни, достаточно съедать три горсти ягод за день.

Ранее врач-нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванова назвала три продукта, которыми не стоит злоупотреблять при заболеваниях почек. Специалист предупредила, что вызвать обострение недуга могут фрукты, богатые калием.