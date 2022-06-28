У россиянки забрали ребенка из-за одной строчки в документе

В Орле новорожденную девочку выставили на удочерение из-за ошибки в документах

В Орле новорожденную девочку забрали у матери и выставили на удочерение из-за ошибки в одной строчке в документе о рождении. Об этом рассказала юрист Надежда Тюленева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, в январе 2022 года местная жительница родила в перинатальном центре НКМЦ имени Круглой девочку. Сразу после этого по рекомендации врача женщину направили долечиваться в другое медицинское учреждение, а новорожденную поместили в Дом ребенка. После выхода из больницы россиянка не нашла свою дочь. «За это время больница составила акт об оставлении ребенка, свидетельство о рождении с прочерком вместо мамы», — рассказала Тюленева.

В разговоре с изданием «ОрелТаймс» она уточнила, что органы опеки выставили девочку на удочерение еще до перевода в Дом ребенка. Также юрист подчеркнула, что при поступлении в больницу у матери присутствовал паспорт. Кроме того, она состояла на учете в женской консультации с шестой недели беременности.

В свою очередь главврач НКМЦ имени Круглой Людмила Крылова заявила об отсутствии у женщины необходимых документов при поступлении. «У нас не было ни оригинала паспорта, ни СНИСЛ, ни страхового полиса. Женщина поступила по экстренным показаниям. Данные, внесенные в историю родов, были сделаны "со слов"», — рассказала она изданию.

Для установления материнства Тюленева обратилась в Северный райсуд Орла. По словам юриста, на первом заседании представители Дома ребенка заявили, что им передали младенца с пакетом документов. «ЗАГС тоже вроде как не в курсе, к ним обратилась больница с актом. Опеку вообще заявила, что не знает, почему такой акт был подписан. Да и вообще данный сотрудник уже уволился», — сообщила адвокат.

Суд встал на сторону матери и установил юридическую связь между ней и дочерью. Все необходимые данные внесли в свидетельство о рождении.

Тюленева также добавила, что сейчас региональный Следственный комитет проводит проверку по факту ошибки в документах на ребенка.

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