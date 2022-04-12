Суд поставил точку в деле пострадавших от подмены детей 39 лет назад россиянок

Жительницам Урала и их перепутанным 39 лет назад дочерям выплатят по два миллиона рублей

Двум жительницам Челябинской области и их дочерям, перепутанным 39 лет назад в роддоме, выплатят по два миллиона рублей компенсации морального вреда. О поставленной точке в деле сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Челябинского областного суда.

Таким образом, было отменено решение Кизильского районного суда, который в декабре 2021 года отказал женщинам в компенсации в размере 10 миллионов рублей каждой. Пострадавшие подали апелляцию, по итогам рассмотрения которой Челябинский суд отменил решение нижестоящего суда и постановил удовлетворить иск частично.

Выплатить компенсацию морального вреда обязали министерство финансов России. Ведомство выступало ответчиком, так как детей перепутали во времена СССР и юридически уральского роддома уже не существует.

Правда о подмене детей, которая произошла в 1982 году в клинике Кизильского района, стала известна только в феврале 2021 года. Благодаря ДНК-тесту две женщины, Алена и Гульсина, узнали, что их 38 лет воспитывали чужие матери.

По мере взросления родственники начали обращать внимание, что девочки не похожи на своих родителей. У Гульсины были русые волосы и светлая кожа, тогда как ее мать была была смуглой и темноволосой. Отец девочки даже заподозрил жену в измене. Чтобы доказать свою верность, женщина обратилась в передачу «ДНК» на НТВ.

Похожая история произошла в Челябинской области в 2011 году. В суд обратились родители двух 12-летних девочек, Юлия Беляева и Ниматулло Искандеров. Они заявили, что их детей перепутали в роддоме Копейска в 1999 году. По мере взросления дочери муж Юлии Беляевой обнаружил различия во внешности с ней и начал подозревать жену в измене. ДНК-экспертиза показала, что Беляевы и воспитываемая ими девочка не являются родственниками. По версии следствия, детей подменили случайно из-за путаницы в бирках с фамилиями матерей, которые на момент беременности отличались. Беляева носила фамилию Андрущак, а жена Искандерова — Андрикова.