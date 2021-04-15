Россиянки узнали о подмене в роддоме спустя 38 лет и потребовали миллионы рублей

Две жительницы Челябинской области в 38 лет узнали, что каждую из них воспитывали чужие люди и их перепутали в роддоме. Это стало известно, когда матери сделали ДНК-тест, сообщает «Комсомольская правда».

Женщины родились в клинике Кизильского района в один день, 29 июля 1982 года. По мере взросления девочки Алена и Гульсина становились все меньше похожи на родителей, сестер или других родственников. Отец Гульсины даже начал подозревать супругу в неверности — дочь оказалась русая и светлокожая, в то время как волосы матери были темными, а кожа смуглая. Женщина по имени Василя до последнего настаивала, что Гульсина ее дочь, и, чтобы доказать это, обратилась в передачу «ДНК» на телеканале НТВ.

В феврале стали известны результаты анализа. Они показали, что Гульсина и Алена всю жизнь жили не с теми родителями. Василя оказалась биологической матерью Алены, а Валентина — Гульсины.

Две семьи подали в суд Кизильского района четыре исковых заявления — по одному от каждой матери и дочери. «Требования предъявляются к Минфину, цена каждого иска — 10 миллионов рублей — это компенсация морального вреда», — сказал «КП» общественный деятель Вячеслав Курилин.

Женщины будут судиться с Минфином, поскольку подмена произошла во времена СССР, и юридически того роддома уже не существует.