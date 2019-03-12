Российские следователи проверят работу советских врачей

Сотрудники Следственного комитета (СКР) в Саратовской области начали доследственную проверку по информации о подмене ребенка в роддоме, совершенной 29 лет назад. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.

«Будет истребована медицинская и иная необходимая документация, опрошен персонал медицинского учреждения, а также выполнены иные проверочные мероприятия с целью установления лиц, по вине которых произошла подмена ребенка», — отмечено в тексте.

Интерес следователей привлекла история о супругах Бяковых из поселка Мокроус, рассказанная в эфире телеканала НТВ. Из-за врачебной ошибки они воспитали дочь, не являющуюся их биологическим ребенком, что подтверждается экспертизой ДНК.

Бяковы предполагают, что девушка находится в кровном родстве со своей подругой, которая внешне на нее очень похожа. Выяснилось, что они родились в один день в одном и том же роддоме.

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