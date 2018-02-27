Подмену в роддоме обнаружили в Пермском крае спустя 40 лет

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Матери двух дочерей, появившихся на свет в Пожвинской больнице Пермского края в 1978 году, готовятся подать в суд — они выяснили, что их детей перепутали в родительном отделении. Об этом во вторник, 27 февраля, РИА Новости рассказал адвокат Игорь Саввин.

День рождения перепутанных дочерей — 7 марта. Тогда врачи приняли роды у четырех женщин, в том числе Риммы Швецовой и Юлии Савельевой.

Как отмечает агентство, Швецова сразу заподозрила, что воспитывает чужого ребенка. Эти сомнения вырастали в постоянные ссоры с супругом, из-за чего пара разошлась. В семье Савельевых, напротив, не обращали внимания на непохожесть дочки на родителей. Татьяна задумалась об этом только после того, как Римма озвучила свои догадки.

Юрист добавил, что ДНК-тест подтвердил опасения Швецовой.

«Моральный вред включает в себя понятие нравственных страданий, которые у всех индивидуальны. В этой истории ущерб, причиненный одной ошибкой в больнице, на всех сказался по-разному, поэтому мы готовим четыре иска от каждой пострадавшей», — рассказал Саввин.

В качестве ответчиков выступят министерство здравоохранения Пермского края, Минздрав, Минфин, краевое правительство и Пожвинская участковая больница.

Адвокат подчеркнул, что случай Швецовой и Савельевой — редкий. Подмены в роддомах ранее были обнаружены только в трех случаях — два в Челябинской области, один — в Орловской. При этом во всех историях суд встал на сторону потерпевших.

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