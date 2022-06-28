Евросоюз получил первые вакцины от обезьяньей оспы

Еврокомиссия заявила о первых поставках вакцин от оспы обезьян в страны ЕС

Страны-члены Европейского союза получили первые поставки вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК), передает ТАСС.

ЕК начала подготовку к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в ответ на распространяющийся вид оспы.

В заявлении комиссии говорится о поступлении в Испанию 5300 доз, всего организация приобрела их почти 110 тысяч. «Это первая из серии поставок, которые будут осуществляться регулярно в ближайшие недели и месяцы», — уточнила ЕК.

В начале мая несколько жителей Великобритании после поездки в африканскую Нигерию заразились оспой обезьян. В ходе исследований португальские ученые обнаружили, что вирус обезьяньей оспы эволюционирует быстрее, чем предполагалось.