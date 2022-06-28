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Шольц рассказал об условиях для снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что санкции против России отменят после мира с Украиной

Фото: Johanna Geron / Reuters

Санкции против России будут отменены только после заключения «справедливого мира» с Украиной. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита G7 в немецком городе Эльмау, передал ТАСС.

Он также заявил, что страны Запада солидарны в своем намерении не позволить России победить в конфликте с Украиной и наращивать экономическое давление на нее. «Мы будем продолжать увеличивать экономическую и политическую цену этой войны для президента [России Владимира] Путина и его режима», — заявил политик.

Ранее Шольц заявил, что для восстановления Украины необходимо создать новый «план Маршалла». По словам Шольца, восстановление Украины потребует дополнительных средств, поэтому новый план должен быть хорошо разработан.

Мировая история санкций
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Николай Чигасов
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