Шольц рассказал об условиях для снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что санкции против России отменят после мира с Украиной

Санкции против России будут отменены только после заключения «справедливого мира» с Украиной. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита G7 в немецком городе Эльмау, передал ТАСС.

Он также заявил, что страны Запада солидарны в своем намерении не позволить России победить в конфликте с Украиной и наращивать экономическое давление на нее. «Мы будем продолжать увеличивать экономическую и политическую цену этой войны для президента [России Владимира] Путина и его режима», — заявил политик.

Ранее Шольц заявил, что для восстановления Украины необходимо создать новый «план Маршалла». По словам Шольца, восстановление Украины потребует дополнительных средств, поэтому новый план должен быть хорошо разработан.