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Шольц заявил о необходимости создать новый «план Маршалла» для Украины

Канцлер ФРГ Шольц заявил о необходимости нового «план Маршалла» для восстановления Украины

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Для восстановления Украины необходимо создать новый «план Маршалла», заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7), трансляция которого ведется на сайте немецкого правительства.

По словам Шольца, восстановление Украины потребует дополнительных средств, поэтому новый план должен быть хорошо разработан.

«Планом Маршалла» называют программу помощи европейским странам после Второй мировой войны, которая была предложена американским госсекретарем Джорджем Маршаллов в 1947 году.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» намерены провести международную донорскую конференцию по восстановлению Украины.

В начале июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала разработать план по восстановлению Украины, аналогичный «плану Маршалла». По ее словам, Евросоюз должен стать главным инвестором, в то время как сами граждане Украины будут решать задачу по восстановлению страны.

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Варвара Кошечкина
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