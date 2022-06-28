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Страны G7 захотели внести вклад в восстановление Украины

G7 проведет международную донорскую конференцию по восстановлению Украины

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Страны «Группы семи» (G7) захотели внести вклад в восстановление Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект итогового заявления.

По информации агентства, государства G7 намерены провести международную донорскую конференцию по восстановлению Украины. Другие подробности относительно мероприятия не приводятся.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите стран «Группы семи» попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). Он также попросил страны G7 предоставить Украине гарантии безопасности, помочь украинским властям в восстановлении страны и в экспорте зерна.

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Виктория Кондратьева
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