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Еврокомиссия предложила разработать «план Маршалла» для Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала разработать «план Маршалла» для восстановления Украины

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Необходимо разработать план по восстановлению Украины, аналогичный «плану Маршалла», призвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы начнем восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Будут инициативы по финансированию "план Маршалла" для Украины», — выступила она с соответствующим предложением.

По словам фон дер Ляйен, ЕС должен стать главным инвестором, в то время как сами граждане Украины будут решать задачу по восстановлению страны. Кроме того, глава ЕК указала, что «план Маршалла» должен основываться на принципах «экологической устойчивости».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал страны ЕС немедленно приступить к обсуждению и разработке нового «плана Маршалла».

План Маршалла был разработан Государственным департаментом США в 1947 году. Он предусматривал программу масштабных инвестиций в экономику Европы, разрушенную в годы Второй мировой войны, и восстановление ее инфраструктуры.

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Алина Гончарова
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