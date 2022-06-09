Еврокомиссия предложила разработать «план Маршалла» для Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала разработать «план Маршалла» для восстановления Украины

Необходимо разработать план по восстановлению Украины, аналогичный «плану Маршалла», призвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы начнем восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Будут инициативы по финансированию "план Маршалла" для Украины», — выступила она с соответствующим предложением.

По словам фон дер Ляйен, ЕС должен стать главным инвестором, в то время как сами граждане Украины будут решать задачу по восстановлению страны. Кроме того, глава ЕК указала, что «план Маршалла» должен основываться на принципах «экологической устойчивости».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал страны ЕС немедленно приступить к обсуждению и разработке нового «плана Маршалла».

План Маршалла был разработан Государственным департаментом США в 1947 году. Он предусматривал программу масштабных инвестиций в экономику Европы, разрушенную в годы Второй мировой войны, и восстановление ее инфраструктуры.