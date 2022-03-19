Европе предложили разработать «План Маршалла» для Украины

Премьер-министр Польши предложил Европе подготовить «План Маршалла» для Украины

Европейский союз (ЕС) должен немедленно приступить к обсуждению и разработке нового «Плана Маршалла» для восстановления экономики и инфраструктуры Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает «Говорит Москва».

Политик пока не раскрыл деталей подготовки новой программы помощи для Киева, однако пообещал вынести этот вопрос на обсуждение в Совете Европы.

«План Маршала» был разработан Государственным департаментом США в 1947 году. Он предполагал программу масштабных инвестиций в экономику Европы, разрушенную после Второй мировой войны, а также восстановление ее инфраструктуры. Инициатива позволила модернизировать промышленность и обеспечить занятость граждан, страдающих от безработицы на фоне разрухи.

Ранее стало известно, что Украина сумела эвакуировать из центральных и восточных регионов на запад страны несколько десятков предприятий. Еще сотни оказались в очереди. Речь идет о компаниях, выпускающих товары первой необходимости.