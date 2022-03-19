Украина эвакуировала десятки предприятий в западные регионы

В партии Зеленского «Слуга народа» сообщили о вывозе в западные регионы Украины 50 заводов

Украинские власти сумели эвакуировать из восточных и центральных регионов на запад страны 50 предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной Рады и главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк.

По ее словам, эта цифра не является окончательной, а число заявок на эвакуацию постоянно растет. Приоритет руководство страны отдает стратегическим предприятиям и компаниям, занимающимся выпуском товаров первой необходимости.

В списках числятся также производители пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной и химической промышленности, медицины и машиностроения. «На сегодняшний день их уже 700», — сказала Шуляк.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-главу республики Петра Порошенко в создании предпосылок для вооруженного конфликта с Россией. Одной из таких чиновник счел закрепление в конституции страны курса на вступление в НАТО.