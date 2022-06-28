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Украина получит еще шесть немецких гаубиц

Германия и Нидерланды поставят Украине еще шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия и Нидерланды обсуждают вопрос поставки дополнительной военной помощи Украине. В случае, если они достигнут соглашения, Киев получит еще шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000, сообщает немецкая газета Welt, со ссылкой на министров обороны Германии и Нидерландов Кристину Ламбрехт и Кайсу Оллонгрен.

Три единицы техники планируют направить Украине из Германии, еще три поставят из Нидерландов. Помимо этого Ламбрехт заявила, что Берлин также собирается направить 15 тысяч солдат, примерно 65 самолетов и 20 кораблей для участия в силах быстрого реагирования Североатлантического альянса. Она отметила, что это вклад Германии в НАТО, чтобы организация оставалась сильной.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что украинские спецслужбы готовят провокацию в Одесской области для обвинения России в применении химического оружия против мирного населения.

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Марина Совина
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