Германия и Нидерланды поставят Украине еще шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000

Германия и Нидерланды обсуждают вопрос поставки дополнительной военной помощи Украине. В случае, если они достигнут соглашения, Киев получит еще шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000, сообщает немецкая газета Welt, со ссылкой на министров обороны Германии и Нидерландов Кристину Ламбрехт и Кайсу Оллонгрен.

Три единицы техники планируют направить Украине из Германии, еще три поставят из Нидерландов. Помимо этого Ламбрехт заявила, что Берлин также собирается направить 15 тысяч солдат, примерно 65 самолетов и 20 кораблей для участия в силах быстрого реагирования Североатлантического альянса. Она отметила, что это вклад Германии в НАТО, чтобы организация оставалась сильной.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что украинские спецслужбы готовят провокацию в Одесской области для обвинения России в применении химического оружия против мирного населения.