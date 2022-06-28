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Минобороны заявило о подготовке провокации украинскими спецслужбами

Минобороны: спецслужбы Украины готовят провокацию для обвинения РФ в применении химоружия
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские спецслужбы готовят провокацию в Одесской области для обвинения России в применении химического оружия против мирного населения. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Минобороны, 18 июня представители Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли в санаторий министерства охраны здоровья «Приморский» и прорабатывали с его руководством вопросы размещения и лечения людей, пострадавших от поражения отравляющими веществами.

Мизинцев добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также планируют нанести ракетные удары по больнице в Высокополье из Кривого Рога. Их целью станет провокация ответного огня и дальнейшее обвинение российских военнослужащих в неизбирательных ударах по объектам инфраструктуры и гражданскому населению.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России предупредил, что ВСУ планируют устроить очередную провокацию, взорвав дамбу в городе Курахово в ДНР, после чего они обвинили бы российских солдат в затоплении сельхозугодий и уничтожении урожая.

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Марина Совина
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