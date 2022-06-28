В Кремле назвали способ удержать ученых в России

Песков назвал создание комфортных условий способом удержать ученых для работы в России

Создание комфортных условий для работы поможет удержать ученых в России. О таком способе рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя призыв британского премьера Бориса Джонсона к российским специалистам переезжать в Соединенное Королевство, передает «Интерфакс».

«В наше время утечка мозгов — это совсем другое понятие. Там, где комфортно, туда и едут ученые. Наша задача — создавать им комфортные условия здесь, для этого прикладывается очень много усилий, тратятся большие деньги, и это имеет свой эффект», — пояснил пресс-секретарь президента России.

По мнению Пескова, научный мир сейчас не должен быть изолирован. Он заверил, что российские ученые по-прежнему продолжают взаимодействовать с зарубежными коллегами.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что Россия тратит большие деньги на развитие науки и создание комфортных условий для работы в стране.

Накануне британский премьер на полях саммита G7 в Баварии предложил российским ученым, которые недовольны политикой властей страны, переезжать на работу в Великобританию.

Ранее Песков назвал усиление страны самым эффективным способом продвижения русского языка.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ



