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В Кремле назвали самый эффективный способ продвижения русского языка

Песков назвал усиление страны самым эффективным способом продвижения русского языка

Фото: Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал усиление страны самым эффективным способом продвижения русского языка и защиты русскоговорящего населения. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

«Чем более развитыми, чем более притягательными мы с вами будем — экономически и по другим аспектам — для соседних государств, тем больше востребован будет русский язык», — считает Песков.

Он также напомнил, что защита русского языка и прав русскоговорящих является одним из главных приоритетов внешней политики России.

Песков подчеркнул, что президент России часто поднимает этот вопрос на международных переговорах. По его словам, данная тема может быть затронута и в рамках предстоящего визита Путина в Туркмению.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Константин Лысяков
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