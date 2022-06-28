В Кремле назвали самый эффективный способ продвижения русского языка

Песков назвал усиление страны самым эффективным способом продвижения русского языка

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал усиление страны самым эффективным способом продвижения русского языка и защиты русскоговорящего населения. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

«Чем более развитыми, чем более притягательными мы с вами будем — экономически и по другим аспектам — для соседних государств, тем больше востребован будет русский язык», — считает Песков.

Он также напомнил, что защита русского языка и прав русскоговорящих является одним из главных приоритетов внешней политики России.

Песков подчеркнул, что президент России часто поднимает этот вопрос на международных переговорах. По его словам, данная тема может быть затронута и в рамках предстоящего визита Путина в Туркмению.