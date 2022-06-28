Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России изменились правила судоходства для иностранных кораблей

Путин подписал закон, устанавливающий правила плавания в России иностранных судов

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право устанавливать для судов под иностранными флагами правила плавания во внутренних морских водах страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила устанавливаются с учетом интересов безопасности и обороноспособности России, а также обеспечения защиты и сохранения морской среды. В документе говорится, что иностранные суда при нахождении в водах страны должны будут строго соблюдать российское законодательство и соответствующие правила.

Изменения также вносятся в Кодекс торгового мореплавания. В частности, они коснутся пункта, где говорится, что заказчик и исполнитель услуги по ледокольной проводке судна, оказываемой судами атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути, могли заключать долгосрочные договоры оказания услуг, если их оказывают систематически.

Теперь в законе не будет слова «атомный» в описании ледокольных судов, а также появится пункт, согласно которому услуги по проводке судна оказываются судами ледокольного флота, имеющими право плавания под государственным флагом России.

Ранее стало известно, что Россия готова пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но досматривать их будет совместно с Турцией, чтобы на них не провезли оружие.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20
Директор Службы внешней разведки заявил об уникальности разведчиков-нелегалов
В России прокомментировали возможность наказания за вынос еды со шведского стола
Сайт Росреестра взломали
Осужденный на восемь лет за хищение миллиарда рублей экс-глава ФСИН освободился
Названа причина ухода зятя Ельцина с поста советника Путина
Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста в новом триллере
В России изменились правила судоходства для иностранных кораблей
Суды смогут прекращать дела при неявке на заседание частного обвинителя
Брокер попросил россиян отказаться от его услуг под угрозой потери денег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.