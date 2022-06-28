В России изменились правила судоходства для иностранных кораблей

Путин подписал закон, устанавливающий правила плавания в России иностранных судов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право устанавливать для судов под иностранными флагами правила плавания во внутренних морских водах страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила устанавливаются с учетом интересов безопасности и обороноспособности России, а также обеспечения защиты и сохранения морской среды. В документе говорится, что иностранные суда при нахождении в водах страны должны будут строго соблюдать российское законодательство и соответствующие правила.

Изменения также вносятся в Кодекс торгового мореплавания. В частности, они коснутся пункта, где говорится, что заказчик и исполнитель услуги по ледокольной проводке судна, оказываемой судами атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути, могли заключать долгосрочные договоры оказания услуг, если их оказывают систематически.

Теперь в законе не будет слова «атомный» в описании ледокольных судов, а также появится пункт, согласно которому услуги по проводке судна оказываются судами ледокольного флота, имеющими право плавания под государственным флагом России.

Ранее стало известно, что Россия готова пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но досматривать их будет совместно с Турцией, чтобы на них не провезли оружие.