Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о готовности России пустить иностранные суда в порты Украины

«Известия»: Россия готова пропустить в порты Украины иностранные суда для вывоза пшеницы

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия готова пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но будет досматривать их совместно с Турцией, чтобы на них не провезли оружие. Об этом стало известно «Известиям» от высокопоставленного осведомленного источника.

Собеседник издания сообщил, что в ближайшие дни Турция планирует принять представителей России, Украины и Организации объединенных наций (ООН) для переговоров по возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря. Он подчеркнул, что на встрече делегации сосредоточатся исключительно на проблемах вывоза зерновых и не будут затрагивать иные политические и дипломатические аспекты.

«Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие», — подчеркнул источник. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин подтвердил изданию, что Москва готова способствовать вывозу зерновых иностранными судами. «Черное море буквально нашпиговано этими минами по всей акватории, вплоть до Босфора. И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах», — обрисовал сенатор главные проблемы в этом вопросе.

24 июня министры иностранных дел стран G7 призвали российскую сторону разблокировать украинские порты для экспорта зерна. По их словам, антироссийские санкции не связаны с продовольственным кризисом в мире. Москва, в свою очередь, отрицает ответственность за последствия этой проблемы и призывает украинскую сторону разминировать ее порты для вывоза зерна.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Советники Байдена обсудили возможность территориальных уступок Украины России
Старейшая подлодка ЧФ России впервые за восемь лет вышла в море
Трасс призвала не требовать от Украины мира с Россией
Контракт Малкина назвали одной из главных интриг межсезонья в НХЛ
Садоводам подсказали способ спасти грядки от слизней с помощью жертвы
Российский уголовник напал с ножом на сотрудницу полиции
В России снова продлили режим ограничения полетов в аэропорты на юге страны
Дума латвийского города оспорит решение о сносе советских памятников
15-летнюю российскую школьницу затянуло в водопропускной шлюз дамбы
В Кремле опровергли возможность передачи Минску ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.