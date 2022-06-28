Стало известно о готовности России пустить иностранные суда в порты Украины

«Известия»: Россия готова пропустить в порты Украины иностранные суда для вывоза пшеницы

Россия готова пропустить в украинские порты дополнительные иностранные суда для вывоза пшеницы, но будет досматривать их совместно с Турцией, чтобы на них не провезли оружие. Об этом стало известно «Известиям» от высокопоставленного осведомленного источника.

Собеседник издания сообщил, что в ближайшие дни Турция планирует принять представителей России, Украины и Организации объединенных наций (ООН) для переговоров по возобновлению экспорта зерна из портов Черного моря. Он подчеркнул, что на встрече делегации сосредоточатся исключительно на проблемах вывоза зерновых и не будут затрагивать иные политические и дипломатические аспекты.

«Россия со своей стороны готова пропустить в порт Одессы дополнительные суда для вывоза украинской пшеницы. Но мы будем осуществлять их досмотр совместно с Турцией, чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие», — подчеркнул источник. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин подтвердил изданию, что Москва готова способствовать вывозу зерновых иностранными судами. «Черное море буквально нашпиговано этими минами по всей акватории, вплоть до Босфора. И сама Украина блокирует десятки иностранных судов в черноморских портах», — обрисовал сенатор главные проблемы в этом вопросе.

24 июня министры иностранных дел стран G7 призвали российскую сторону разблокировать украинские порты для экспорта зерна. По их словам, антироссийские санкции не связаны с продовольственным кризисом в мире. Москва, в свою очередь, отрицает ответственность за последствия этой проблемы и призывает украинскую сторону разминировать ее порты для вывоза зерна.