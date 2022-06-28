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Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

Президент России Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, День семьи, любви и верности установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей, а также духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 28 июня.

Ранее глава государства объявил 2023 год в стране Годом педагога и наставника. Так, в течение трех месяцев правительству необходимо образовать организационный комитет по проведению в стране года педагога и наставника, а также утвердить его состав, говорится в документе.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Юлия Ямпольская
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