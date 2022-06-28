В Молдавии ответили на слухи о возможном объединении страны с Румынией

Глава МИД Молдавии назвал спекуляцией слухи о возможном объединении страны с Румынией

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску ответил на слухи о возможном объединении страны с соседней Румынией. Об этом он высказался в эфире телеканала Pro TV.

Глава МИД назвал подобные слухи спекуляцией, указав на то, что у Молдавии с Румынией «особенные отношения». «У нас есть исторические связи, у нас есть общий язык. Это параметры наших отношений с Румынией, и никакие другие спекуляции здесь неуместны», — подчеркнул Попеску.

Он также отметил, что Бухарест поддерживает Кишинев на пути евроинтеграции, в пользу которой, по его словам, высказалось и само население Молдавии. При этом дипломат признался, что не считает сигналы из России на эту тему «соответствующими духу правильных отношений».

Ранее стало известно, что Партия социалистов Молдавии призвала власти провести референдум по вопросу интеграции республики в Европейский союз (ЕС). В объединении предположили, что присоединение к ЕС приведет к отказу страны от части суверенитета, и посетовали на то, что в Евросоюзе приняли решение о предоставлении Молдавии статуса кандидата на вступление без учета мнения народа.