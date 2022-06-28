Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Молдавии ответили на слухи о возможном объединении страны с Румынией

Глава МИД Молдавии назвал спекуляцией слухи о возможном объединении страны с Румынией

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску ответил на слухи о возможном объединении страны с соседней Румынией. Об этом он высказался в эфире телеканала Pro TV.

Глава МИД назвал подобные слухи спекуляцией, указав на то, что у Молдавии с Румынией «особенные отношения». «У нас есть исторические связи, у нас есть общий язык. Это параметры наших отношений с Румынией, и никакие другие спекуляции здесь неуместны», — подчеркнул Попеску.

Он также отметил, что Бухарест поддерживает Кишинев на пути евроинтеграции, в пользу которой, по его словам, высказалось и само население Молдавии. При этом дипломат признался, что не считает сигналы из России на эту тему «соответствующими духу правильных отношений».

Ранее стало известно, что Партия социалистов Молдавии призвала власти провести референдум по вопросу интеграции республики в Европейский союз (ЕС). В объединении предположили, что присоединение к ЕС приведет к отказу страны от части суверенитета, и посетовали на то, что в Евросоюзе приняли решение о предоставлении Молдавии статуса кандидата на вступление без учета мнения народа.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Украина впервые применила американскую РСЗО HIMARS
Российская авиакомпания объяснила причину гигантских очередей в Домодедово
Российская чиновница лишится квартиры из-за подозрительных доходов
В России оштрафовали популярный фотохостинг
Бывший президент Молдавии опротестовал штраф за ношение георгиевской ленты
Российский боксер Бетербиев объяснил выход на поединок под канадским флагом
Российская промышленность столкнулась с риском «кодового кризиса»
В ЛНР отследили обстрелявшую Перевальск американскую РСЗО
В Госдуме рассказали о сдавшихся в плен украинских военных
Сотрудник и двое заключенных погибли на очистных сооружениях российской колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.