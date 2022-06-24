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В Молдавии призвали к референдуму по вопросу интеграции в ЕС

Партия социалистов призвала власти Молдавии провести референдум по вопросу интеграции в ЕС

Фото: Globallookpress.com

Партия социалистов Молдавии призвала власти республики провести референдум по вопросу интеграции страны в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщается на сайте политсилы.

В партии предположили, что евроинтеграция Молдавии приведет к отказу республики от части суверенитета, и посетовали на то, что в Евросоюзе приняли решение о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС без учета мнения народа.

«Мы уверены, что лидеры ЕС знают, насколько ухудшилась демократия и жизнь в Молдавии, но геополитический интерес подтолкнул их к этому ситуативному решению», — заявили в политсиле.

23 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе главы европейских стран одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. После этого молдавский президент Майя Санду сообщила, что власти республики готовы заплатить любую политическую цену для дальнейшей евроинтеграции.

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Алевтина Запольская
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