Санду заявила о готовности заплатить любую политическую цену за членство в ЕС

Президент Молдавии Санду готова заплатить любую политическую цену для присоединения к ЕС

Президент Молдавии Майя Санду в ходе брифинга заявила, что власти страны готовы заплатить любую политическую цену для присоединения к Евросоюзу (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Наша задача — сделать все, чтобы граждане могли жить в мире и стабильности, в стране, которая развивается и движется вперед. Место Республики Молдова — в европейской семье», — добавила глава государства.

Рассуждая о планах на будущее, Санду отметила, что республике предстоит долгий путь на пути к соответствию требованиям ЕС. Главной задачей в данном направлении является реформа юстиции. Чтобы страна смогла «очистить судебную систему и прокуратуру от коррупционеров», по словам Санду, «необходимы усилия всего общества».

Ранее сообщалось, что в Кишиневе протестующие собрались возле здания парламента и призвали к отставке президента страны Майи Санду. Отмечалось, что митинги в Молдавии продолжаются уже вторую неделю. Протестующие выражают недовольство ростом цен на продукты и газ, инфляцией и давлением на оппозиционных политиков.

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента Игоря Додона на 72 часа. Его подозревают в государственной измене, а также инкриминируют коррупционные преступления. По мнению самого Додона, дело в отношении него было сфабриковано по заказу Санду. 26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток.