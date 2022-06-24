Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Санду заявила о готовности заплатить любую политическую цену за членство в ЕС

Президент Молдавии Санду готова заплатить любую политическую цену для присоединения к ЕС

Фото: Aurelien Morissard / Globalookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду в ходе брифинга заявила, что власти страны готовы заплатить любую политическую цену для присоединения к Евросоюзу (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Наша задача — сделать все, чтобы граждане могли жить в мире и стабильности, в стране, которая развивается и движется вперед. Место Республики Молдова — в европейской семье», — добавила глава государства.

Рассуждая о планах на будущее, Санду отметила, что республике предстоит долгий путь на пути к соответствию требованиям ЕС. Главной задачей в данном направлении является реформа юстиции. Чтобы страна смогла «очистить судебную систему и прокуратуру от коррупционеров», по словам Санду, «необходимы усилия всего общества».

Ранее сообщалось, что в Кишиневе протестующие собрались возле здания парламента и призвали к отставке президента страны Майи Санду. Отмечалось, что митинги в Молдавии продолжаются уже вторую неделю. Протестующие выражают недовольство ростом цен на продукты и газ, инфляцией и давлением на оппозиционных политиков.

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента Игоря Додона на 72 часа. Его подозревают в государственной измене, а также инкриминируют коррупционные преступления. По мнению самого Додона, дело в отношении него было сфабриковано по заказу Санду. 26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Германии национализировать часть «Северного потока-2»
В России объяснили название самолета Checkmate
Покойный Жириновский появился онлайн в соцсети
Появились кадры спасения одного из унесенных в море россиян в Сочи
Глава МИД Германии заявила об использовании Россией голода как оружия
В Молдавии объяснили запрет на трансляцию российских передач
Россиянам дали совет по защите от солнца
Гидрометцентр опубликовал экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве
Девять европейских стран отказались выдать России преступников
Российские банки начали отказывать в открытии вкладов в евро и долларах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.