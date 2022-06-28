Европе посоветовали подготовиться к снижению потребления газа на треть

МЭА посоветовало Европе подготовиться к снижению потребления газа на треть зимой

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль посоветовал Европе подготовиться к снижению потребления газа почти на треть (30 процентов) к середине февраля, так как поставки из России могут прекратиться. Его цитирует Bloomberg.

По словам Бироля, если Москва решит прекратить транзит топлива в особенно неудачный для ЕС момент, уровень заполнения европейских хранилищ перед зимой окажется значительно ниже среднего, что поставит ЕС в очень уязвимое положение. «В нынешних условиях я бы не стал исключать полного прекращения экспорта газа в Европу из России», — заявил он.

По словам Бироля, такой сценарий подразумевает значительный рост цен на газ. Согласно данным ICE Endex, которые приводит издание, эталонные фьючерсы на газ в Европе уже выросли более чем в три раза по сравнению с 2021 годом. Исполнительный директор МЭА призвал Европу сосредоточиться на сокращении потребления газа промышленностью и домохозяйствами, чтобы как можно больше газа направлялось в хранилища.

В настоящее время Европа пытается запастись газом перед началом отопительного сезона. Планы блока довести заполненность хранилищ до уровня в 80 процентов оказались под угрозой после того, как Россия сократила транзит по газопроводу «Северный поток» в Германию на 60 процентов, сославшись на технические проблемы. Согласно расчетам ЕС, при текущих темпах закачки к 1 ноября хранилища на его территории будут заполнены на 90 процентов, но, если «Газпром» прекратит поставки, уровень заполненности к этой дате упадет ниже 75 процентов.