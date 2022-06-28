Прах Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище

Урну с прахом певца Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище

В Москве захоронили урну с прахом певца, бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких артиста.

На церемонию прощания, которая проходила на Троекуровском кладбище, пришли вдова и дети звезды. 26 июня также состоялось открытое для публики прощание с исполнителем. Более 16 тысяч человек посмотрели его трансляцию, рассказали в московском ГБУ «Ритуал».

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. На церемонию прощания с музыкантом пришли сотни поклонников. Позже стало известно, что часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» захоронят в Германии.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы он провел в детском доме, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности, — с этого момента началась история группы «Ласковый май». Среди главных хитов коллектива — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Пусть будет ночь», «Тающий снег».