Умер Юрий Шатунов

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в 48 лет

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в Москве. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня, сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Он умер ночью в машине скорой помощи. Шатунову было 48 лет.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы будущая звезда провела в детском доме, где познакомилась с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности, — с этого момента началась история группы «Ласковый май».

Начало карьеры

Кузнецов в те времена искал исполнителя для своих песен, и его выбор пал на Шатунова, хотя юноша не имел ни музыкального образования, ни какого-либо сильного желания заниматься пением. Тем не менее в октябре 1986 года Кузнецов написал для артиста первую песню «Вечер холодной зимы», а затем — «Метель в чужом городе».

Главные хиты группы — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Пусть будет ночь», «Тающий снег» — были созданы в период с 1986-го по 1988 год

В конце 1980-х о юном музыканте прознал Андрей Разин, администратор группы «Мираж», в те времена обладавшей огромной популярностью в СССР. Он захотел сделать из Шатунова звезду всесоюзного масштаба и превратил «Ласковый май» в одну из самых популярных евро-дэнс-коллективов страны. Зимой 1989-1990-го группа дала 13 сольных концертов в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве, все они прошли с аншлагом.

Развал группы

Несмотря на огромную популярность «Ласкового мая», последующие композиции группы не имели успеха уровня «Белых роз» и «Седой ночи». В октябре 1991-го Шатунов покинул группу и занялся плодотворной сольной карьерой — его дискография насчитывает семь студийных альбомов и десятки музыкальных видеоклипов.

Тем временем между ним и Разиным разразилась борьба за права на исполнение песен «Ласкового мая» — по словам последнего, Шатунов не мог петь свои старые хиты согласно условиям старого договора. В июне 2022 года продолжительная тяжба между Разиным и Шатуновым завершилась — экс-солисту группы удалось через суд вернуть права на исполнение главных хитов «Ласкового мая». Сам коллектив ныне продолжает концертную деятельность в обновленном составе.

Юрий Шатунов стал суперзвездой в очень раннем возрасте, а его песни неизмеримо повлияли на формирование российской поп-сцены. Артист продолжал заниматься музыкой до конца своих дней — в 2019-м он выпустил альбом «Любимые песни», а в 2020-м презентовал еще три композиции — «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».