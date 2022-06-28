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Суд приговорил к 19 годам колонии давшего взятку за прекращение дела об убийстве

Суд вынес приговор по делу об убийстве и взятке за прекращение дела двум подозреваемым

Фото: Globallookpress.com

Московский областной суд на основании решения коллегии присяжных заседателей вынес приговор по делу об убийстве и взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Осужденный на 19 лет колонии строгого режима и штраф Владимир Тевяшов в 90-е годы познакомился с потерпевшей и сделал ее директором в созданной им коммерческой фирме оптово-розничной торговли. После этого он обвинил женщину в хищении и стал требовать от нее вернуть несуществующий долг в размере 76 тысяч долларов.

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Также злоумышленник узнал о принадлежащем ей имуществе общей стоимостью более 18 миллионов рублей. Он заключил с ней фиктивный брак, застраховал жизнь женщины, а также заставил ее написать расписку в счет несуществующего долга на сумму 315 тысяч долларов.

В ночь с 17 на 18 июля 2013 года Тевяшов приехал в село Алабушево Солнечногорского района Подмосковья, напал на потерпевшую, связал ей руки и поджег дом. В результате пожара она скончалась на месте.

Находясь под стражей, подозреваемый решил дать взятку следователю в размере 1,2 миллиона рублей для прекращения уголовного дела и дальнейшего освобождения. Деньги он передал через свою знакомую Галину Макееву.

Суд признал Тевяшова виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «д,з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 5 статьи 291 («Дача взятки»). Макеева была осуждена по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Посредница получила семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и штраф в пятикратном размере от суммы взятки. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в Воронежской области задержали майора полиции, который отпустил подозреваемого за взятку в 1,5 миллиона рублей. В отношении правоохранителя возбудили дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Ему грозит до 15 лет колонии.

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Марина Совина
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