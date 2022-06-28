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Экономист озвучил прогноз по курсу доллара

Экономист Беляев допустил коррекцию курса до 54 рублей за доллар

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Достаточно стабильное равновесие между установившимся курсом доллара и рубля на уровне 53 рублей за доллар определяет то, что в экономиках России и США не происходит ничего резкого и драматичного. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также поделился прогнозом относительно дальнейшего курсообразования.

«Если говорить о следующей неделе, мы можем предположить, что будет то же самое. Во всяком случае для укрепления рубля, на мой взгляд, уже точно нет никаких факторов, но, может быть, доллар немножко скорректируется по отношению к рублю до конца следующей недели, но не более чем до 54 рублей за доллар», — высказался экономист.

Если курс не скорректируется до 54 рублей за доллар до конца следующей недели, то доллар будет пробираться на этот уровень до конца июля, считает Беляев. «До конца июля вряд ли будет очень большая коррекция, может быть легкая коррекция до 55 рублей за доллар, но не более. Скорее всего, курс будет в районе 54,5 рубля за доллар», — подытожил аналитик.

Ранее аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев в разговоре с «Лентой.ру» допускал, что к концу лета курс будет составлять от 55 до 60 рублей за доллар.

Официальный курс рубля по отношению к доллару установился на отметке в 53 рубля за доллар 23 июня.

Ударная волна


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Екатерина Смирная
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