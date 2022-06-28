Президент Путин заявил о попытках России нормализовать ситуацию в Афганистане

Россия делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась, а также пытается выстраивать отношения с политическими силами, которые ее контролируют. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, российские власти исходят из того, что этнические группы, которые представлены в Афганистане, должны принимать полноценное участие в управлении страной.

В данном ключе будет продолжена работа, заключил президент России на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ранее стало известно, что глава российского государства Владимир Путин планирует провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также посетить Ашхабад, где он примет участие в Каспийском саммите.