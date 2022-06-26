Президент России Путин посетит Таджикистан на следующей неделе

Президент России Владимир Путин посетит Таджикистан на следующей неделе. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«На неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана [Эмомали] Рахмоном: беседа и рабочий обед», — рассказали в программе.

Кроме того, российский лидер планирует провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также посетить Ашхабад, где он примет участие в Каспийском саммите.

Вечером 25 июня Путин завершил переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые проходили в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В ходе встречи главы государств обсудили поставку удобрений на мировой рынок. Кроме того, Путин обещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы.