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Путин посетит Таджикистан

Президент России Путин посетит Таджикистан на следующей неделе

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин посетит Таджикистан на следующей неделе. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«На неделе Путин прилетит сначала в Душанбе. Большие переговоры с президентом Таджикистана [Эмомали] Рахмоном: беседа и рабочий обед», — рассказали в программе.

Кроме того, российский лидер планирует провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также посетить Ашхабад, где он примет участие в Каспийском саммите.

Вечером 25 июня Путин завершил переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые проходили в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В ходе встречи главы государств обсудили поставку удобрений на мировой рынок. Кроме того, Путин обещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М» в ближайшие месяцы.

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Алина Гончарова
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