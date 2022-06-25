Лукашенко завершил переговоры с Путиным и вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин закончили переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Об этом написал Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что главы государств завершили переговоры, после чего Лукашенко вылетел в Минск. «Встреча завершилась. Борт номер один вылетает домой», — сообщается в публикации.

Перед вылетом Лукашенко провел краткую встречу в аэропорту с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, который прожал белорусского лидера.

Накануне, 24 июня, Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным. Он заявил, что лидеры двух стран «как обычно проведут серьезные переговоры по серьезной проблематике». В тот же день Лукашенко прилетел в Петербург.

Ранее главы России и Белоруссии встречались в Сочи 23 мая.