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Лукашенко прилетел в Петербург для встречи с Путиным

Борт президента Белоруссии Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге

Фото: BelTA Pool Photo / AP

Борт президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге, где пройдет встреча между белорусским лидером и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Первый прилетел в Санкт-Петербург», — сказано в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет переговоры с Лукашенко 25 июня в Константиновском дворце. Планируется, что они будут обсуждать развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы.

До этого главы России и Белоруссии встречались в Сочи 23 мая.

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Алевтина Запольская
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