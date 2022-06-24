Лукашенко прилетел в Петербург для встречи с Путиным

Борт президента Белоруссии Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге

Борт президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге, где пройдет встреча между белорусским лидером и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Первый прилетел в Санкт-Петербург», — сказано в публикации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет переговоры с Лукашенко 25 июня в Константиновском дворце. Планируется, что они будут обсуждать развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы.

До этого главы России и Белоруссии встречались в Сочи 23 мая.