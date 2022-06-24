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Названо место официальных переговоров Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко проведут переговоры 25 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Место встречи глав двух государств назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Планируется, что они будут обсуждать развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы.

До этого Путин и Лукашенко встречались в Сочи 23 мая.

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Евгения Куликова
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