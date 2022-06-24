Названо место официальных переговоров Путина и Лукашенко
Путин и Лукашенко проведут переговоры 25 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Место встречи глав двух государств назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Планируется, что они будут обсуждать развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы.
До этого Путин и Лукашенко встречались в Сочи 23 мая.