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Путин и Лукашенко проведут двухстороннюю встречу в Сочи

Пресс-секретарь президента Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Сочи 23 мая

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут двухстороннюю встречу в Сочи в понедельник, 23 мая. Ее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента анонсировал полномасштабную встречу Путина и Лукашенко.

«На понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи», — сказал Песков.

По его словам, о встрече президенты двух стран договорились 16 мая в Москве во время саммита ОДКБ.

До этого встреча Путина и Лукашенко состоялась 16 мая в Кремле — она длилась 40 минут. Лидеры двух стран обсудили импортозамещение, перевалку белорусских грузов в российских портах и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, а также совместную работу в области ракетостроения и по другим направлениям оборонно-промышленного комплекса.

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Анастасия Шейкина
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