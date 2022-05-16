Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Встреча президентов Путина и Лукашенко продлилась 40 минут

В Кремле завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Встреча длилась 40 минут. Лидеры двух стран обсудили три комплекса вопросов: импортозамещение, перевалку белорусских грузов в российских портах и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, а также совместную работу в области ракетостроения и по другим направлениям оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры состоялись на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин и Лукашенко договорились в ближайшее время провести отдельную встречу.

Ранее официальный представитель Дмитрий Песков сообщил журналистам, что «в кулуарах саммита Путин и Лукашенко кратко переговорили и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время».