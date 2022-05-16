Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшее время

Путин и президент Белоруссии Лукашенко договорились на саммите ОДКБ о большой встрече

Президент России Владимир Путин после саммита ОДКБ провел краткую беседу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, во время которой они договорились о полноформатной встрече в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, в кулуарах саммита Путин и Лукашенко кратко переговорили и решили провести отдельную полноформатную встречу в ближайшее время», — отметил представитель Кремля.

16 мая президент Белоруссии прибыл в Москву для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие приурочено к 30-летию подписания договора и 20-летию создания организации.

После саммита начались переговоры Путина и Лукашенко. Встреча прошла в кабинете российского президента. Обеими сторонами было принято решение не проводить протокольную съемку.