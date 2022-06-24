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Лукашенко анонсировал «серьезные переговоры» с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал «серьезные переговоры» с Владимиром Путиным

Фото: Рамиль Ситдиков / Pool / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал «серьезные переговоры» со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что в субботу, 25 июня, главы двух государств «как обычно проведут серьезные переговоры по серьезной проблематике».

При этом он отметил, что встреча с петербургским губернатором не является ритуальной. «У нас есть что обсудить», — подчеркнул глава республики.

Ранее сообщалось, что самолет Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге, где должна состояться встреча между президентами России и Белоруссии. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что 25 июня во время переговоров в Константиновском дворце Путин и Лукашенко планируют обсудить развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы между двумя странами.

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