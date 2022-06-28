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Директор Службы внешней разведки заявил об уникальности разведчиков-нелегалов

Директор СВР Нарышкин заявил, что только Россия умеет готовить разведчиков-нелегалов

Фото: Globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил об уникальности разведчиков-нелегалов — по его мнению, в современном мире такие кадры умеет готовить только Россия. Об этом во вторник, 28 июня, в столетний юбилей нелегальной разведки, глава ведомства заявил РИА Новости.

По словам Нарышкина, нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Такой разведчик действует в соответствии со специальной легендой, разработанной для него до мельчайших деталей. Фактически, он проживает биографию другого человека. Нарышкин считает нелегальную разведку крайне эффективным оружием «незримой войны».

Глава СВР отметил, что на данный момент ни одна страна мира не обладает таким же сильным аппаратом подбора и подготовки разведчиков-нелегалов, наработанным и проверенным временем инструментарием, методологией организации добывания ими жизненно необходимой для обеспечения безопасности России информации.

Директор ведомства также привел мнение легендарного отечественного разведчика-нелегала, Героя Советского Союза Геворка Вартаняна. На вопрос о том, почему иностранные спецслужбы, за редким исключением, практически не используют разведчиков-нелегалов, он отвечал, что, по его мнению, у их оперативных работников просто нет такой силы духа, как у россиян.

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