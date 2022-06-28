Популярный российский ведущий назвал причину закрытия культового шоу на ТНТ

Дружко объяснил закрытие шоу «Необъяснимо, но факт» словами «не договорились по деньгам»

Российский телеведущий и актер Сергей Дружко назвал причину, по которой культовая программа «Необъяснимо, но факт», выходившая на телеканале ТНТ, прекратила существование. В шоу «Респиратор Бабушкина», опубликованном на YouTube, он заявил, что проект был закрыт из-за финансовый проблем.

«Возможно, она (программа "Необъяснимо, но факт" — прим. "Ленты.ру") могла просуществовать еще бы дольше, если бы продюсеры договорились между собой. Как всегда, деньги. Не договорились по деньгам и поэтому разошлись», — объяснил Дружко. Популярный ведущий также выразил уверенность в том, что создатели шоу были первыми, кто в 2000-е годы затронул на телевидении тему сверхъестественных явлений.

Помимо того, ведущий оценил перспективу возрождения «Необъяснимо, но факт» на YouTube. По словам Дружко, заново запустить проект на видеохостинге было бы очень затратно. «[Этот путь] финансово не подкреплен ничем. Если бы у меня были эти лишние деньги, много лишних денег, я этим баловался бы. А так мне есть куда эти деньги девать», — рассудил он.

«Необъяснимо, но факт» выходила на ТНТ с 2005 по 2008 год. В программе говорилось о сверхъестественных явлениях: в частности, выпуски были посвящены реинкарнации, призракам, экстрасенсам, проклятиям, вымершим цивилизациям и снежному человеку. Ведущий программы Сергей Дружко получал от телезрителей сообщения о том, что они якобы столкнулись с различными мистическими аномалиями, а затем проводил по их материалам свои расследования.

Ранее Дружко раскрыл подробности съемок «Необъяснимо, но факт». Он сообщил, что около 85 процентов сюжетов шоу были основаны на реальных событиях, а выдуманными элементами были только 15 процентов. Ведущий также назвал «самый дикий» выпуск программы.